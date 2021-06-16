الدول العربية تقف الى جانب مصر والسودان في ازمة سد النهضة الصباح الجديد ــ متابعة :

2021/06/16 | 20:39 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجلس الأمن الى بحث الخلاف الاثيوبي معهما دعت الدول العربية خلال اجتماع “غير عادي” لمجلس وزراء الخارجية العرب، أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى الاجتماع وبحث نزاع “سد النهضة” الإثيوبي.وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أكد “تأييده الكامل والوقوف بجانب مصر والسودان وهما دولتا المصب)، ...

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