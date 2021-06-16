رسمياً.. عدنان حمد مدرباً للمنتخب الاردني

2021/06/16 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الاتحاد الاردني بكرة القدم، تسمية المدرب العراقي عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الاول.

وذكر الاتحاد الاردني في بيان ان “الاتحاد قرر قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن”.

واضاف أن “الاتحاد قرر تعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021”.

وبين الاتحاد أنه “اتخذ القرارات، بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات”.

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