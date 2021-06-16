واشنطن تتهم موسكو بحماية القراصنة الإلكترونيين

2021/06/16 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتهم مسؤول أمريكي رفيع روسيا الأربعاء بحماية القراصنة الإلكترونيين المتواجدين على أراضيها في مقابل توفير مساعدة “في مجالات تهم الحكومة”.

وقال جون ديمرز المكلّف قضايا الأمن القومي في وزارة العدل: “هناك الكثير من الهجمات ببرامج الفدية تنفّذ من الأراضي الروسية”.

وأضاف أن الحكومة الروسية “لا تكتفي بالتسامح معهم، بل تقف في طريق جهود السلطات الأمريكية لمكافحتهم”.

وكانت هذه المسألة على قائمة المباحثات بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين خلال القمة في جنيف.

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