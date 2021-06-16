قمة تاريخية بين بايدن وبوتين

2021/06/16 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختتمت أعمال القمة التي جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بنظيره الأميركي، جو بايدن في جنيف السويسرية، من أجل بلوغ تفاهمات بين واشنطن وموسكو.

واكد البيت الأبيض ان الجلسة الأولى من القمة، بحثت في شؤون الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح، فضلا عن ملفات مثل الأمن السيبراني وحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الولايات المتحدة وروسيا بأنهما دولتان عظيمتان وأبدى قناعته بأن اللقاء وجها لوجه يمثل خطوة مفيدة، لافتا إلى أن واشنطن تحاول تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع موسكو.

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