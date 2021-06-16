2021/06/16 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت جامعة هونغ كونغ الصينية، أنها ستصدر، عبر شراكة مع ”كونسنسيس“ ConsenSys الشركة المطورة لعملة إيثريوم المشفرة، جواز سفر ”ميدوكسي“ الصحي الرقمي.ويقوم جواز السفر على سلسلة ”بلوكتشين“، والذي يمكن أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تطلق أول جواز رقمي للسفر المركز الخبري الوطني.

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