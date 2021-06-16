مستشار الكاظمي يكشف عن آلية تسديد ديون العراق

2021/06/16 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، عن آلية تسديد الديون التي بذمة العراق، وحددها باتجاهين.وقال صالح في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “آلية تسديد […]

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