بعيدة المدى وعديمة الدقة.. تحليل غربي لصواريخ حوثية جديدة

2021/06/16 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل أجراه موقع "بريكنغ ديفينس" أنه على الرغم من امتلاك الحوثيين لنوع جديد من الصواريخ القادرة على الوصول لجميع أنحاء السعودية، إلا أن دقتها تصل بعض الأحيان للصفر في ضرب الأهداف مما يشكل تهديدا على المدنيين والمنشآت غير العسكرية.

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