"الحرب الأبدية".. تفويض دمر العراق يذهب بلا عودة

2021/06/16 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

ايد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، اليوم الأربعاء ، إلغاء تصريح استخدام القوة العسكرية لعام 2002 الذي سمح بالحرب في العراق ، والتي سبق ان رحب بهذه الخطوة كلاً من الكونغرس وإدارة بايدن .

وقال شومر في بيان نشرته وكالة رويترز العالمية وترجمته (بغداد اليوم) في ملاحظاته الافتتاحية لمجلس الشيوخ إن الإلغاء "سيقضي على خطر عودة الإدارة المستقبلية إلى سلة المهملات القانونية لاستخدامها كمبرر للمغامرة العسكرية".

وأشار إلى أن "التفويض العسكري للقوات الامريكية في العراق لعام 2002 كان أحد "المبررات التي استخدمها ترامب لشن هجوم بطائرة في يناير 2020 على مطار بغداد وقتل القائد الإيراني قاسم سليماني، وأثار الهجوم حينها مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة لإدارة الجمهوريين".

وتابع، "لا يوجد سبب وجيه للسماح لهذه السلطة القانونية بالاستمرار في حالة محاولة قائد عام متهور آخر يقوم بنفس الحيلة في المستقبل".

يشار الى انه إدارة الرئيس بايدن قالت يوم الاثنين إنها تدعم جهود الإلغاء ، مما عزز دفع المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

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