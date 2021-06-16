لجنة العلاقات الخارجية: لافائدة من القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر

2021/06/16 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، ان القمة الثلاثية والمزمع عقدها بين العراق والأردن ومصر، مشيرا الى انها لن تحقق أي نتائج إيجابية للعراق.

وقال الموسوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "القمة بين العراق ومصر والأردن القمة لن تحدث أي تأثير على الصراعات العراقية سواء الداخلية او الخارجية، المتمثلة بالاحتلال التركي ما لم يكن هناك تقارب شعبي، انما ستكون فقط صرف مبالغ مالية وإعلام وغيرها".

وأضاف أن "فائدة القمة ستكون لصالح مصر والاردن بينما لن تعود على العراق بأي فائدة إيجابية، بعكس لو كانت بين إيران والسعودية فالعراق فيها سيلعب دوراً كبيراً كونهما جارتين".

وتابع الموسوي "نطمح للتعامل مع الدول التي تعمر العراق بعيداً عن المجاملات التي لافائدة منها سوى انها ستكون مجرد تقارب سطحي بين الدول العربية يمكن وصفه بالإعلامي".

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