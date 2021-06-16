بايدن : ناقشت مع بوتين ملف خروقات حقوق الانسان

2021/06/16 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيفملف خروقات حقوق الانسان.وقال في مؤتمر صحفي : ناقشت مع الرئيس الروسي الأمن السيبراني مشيرا الى عدم وجود أي مشاكل في التبادل التجاري مع روسيا.واضاف بايدن : اتفقنا مع روسيا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وتابع : ناقشت مع بوتين فتح مسار للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.واوضح بايدن : بحثت مع الرئيس بوتين قضية تبادل السجناء بين البلدين والاستقرار الاستراتيجي.وقال : تم البحث في تعزيز الجهود الدبلوماسية لتطبيق اتفاق مينسك بشأن أوكرانيا .مؤكدا انه : ليس من مصلحة روسيا عودة الإرهاب من أفغانستان.واضاف ان بوتين راض عن وصفي له بالقاتل./انتهى3

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