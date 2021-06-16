الحكم على أحد المتهمين اللذين تم القبض عليهم في مجمع بورك العام الماضي

2021/06/16 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – تلعفر بعد ان تم القبض عليه في حزيران الماضي بعد ان دخل هو وصديقا له الى مجمع بورك الواقع في شمال جبل سنجار بشكل مروع، اليوم تم الحكم عليه.وحكمت المحكمة على المتهم (ن.ع.ص) السجن 15 عاماً مع غرامة مالية 25 مليون دينار عراقي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات، إثر إلقاء القبض عليه في …

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