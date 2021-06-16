قائد شرطة ذي قار: توجه لرفع عدد من السيطرات بالمحافظة

2021/06/16 | 20:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع - زهراء صباح أكد قائد شرطة ذي قار، الفريق سعد حربية، اليوم الأربعاء، وجود نية لدى قيادتي الشرطة والعمليات لتحسين عمل السيطرات الخارجية ورفع سيطرات أخرى نتيجة استقرار الأمن بمحافظة ذي قار.وقال الفريق حربية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك نية لدى قيادة الشرطة وقيادة العمليات لتحسين عمل السيطرات الخارجية وتفعيل أدائها المهني، فضلاً عن رفع السيطرات غير المستفاد منها"، مؤكداً أن "الوضع الأمني يسير باتجاه أفضل كثيرا مما كان عليه سابقا".وأضاف، أن "الوضع الامني في محافظة ذي قار مستقر منذ الاسبوع الماضي وذلك بسبب عاملين هما التعاون المهني والبناء بين الأجهزة الأمنية مع تطورات الأوضاع وأبناء المحافظة وثانياً التعامل وفق الأطر القانونية مع كل من يحاول العبث بالأمن" ، لافتاً إلى أن "استخدام القانون يعد افضل وسيلة لتعميم الهدوء في المحافظة".وأشاد، بـ"زيارة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى المحافظة"، مؤكداً أنها "أعطت دافعاً كبيراً من خلال افتتاح المشاريع المتلكئة الجديدة".

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