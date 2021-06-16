طقس العراق: مرتفع جوي ومنخفض حراري يقلبان الأجواء.. وتحذير لست محافظات

2021/06/16 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى انخفاض في درجات الحرارة في معظم مدن البلاد، مع فرصة لتصاعد الغبار نتيجة ارتفاع في سرعة الرياح في بعض المحافظات الجنوبية.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (16 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد بالمرتفع الجوي العلوي الذي يتقابل مع امتداد المنخفض الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا الى مغبر يوم غد الخميس".

وأضاف، "وستشهد اغلب مناطق البلاد عدا الجنوبية منها يوم غد الخميس، انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل في دهوك 34، والموصل 36، وأربيل 35، والسليمانية 34، وكركوك 37، وصلاح الدين 38، وديالى 39، والانبار 36، وبغداد 38، وبابل 37، وكربلاء 36، والديوانية 38، وواسط 39، والنجف 36، والسماوة 38، وذي قار 40، وميسان 42، والبصرة 43".

وأشار السلامي إلى أنه "من المتوقع أن تشتد الرياح غدا في محافظات ميسان وواسط والبصرة وذي قار إضافة لمحافظات الديوانية وبابل، وذلك بهبات قوية تتراوح بين 60-80 كم مع فرص تصاعد الغبار والاتربة، وسيشمل النشاط ايضا محافظات الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد، لذا اقتضى التنبية".

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