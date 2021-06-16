2021/06/16 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيريهما، إثر محادثات ثنائية في جنيف.وقال بوتين، في مؤتمر صحافي عقب القمة في جنيف: ”سيعودان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقب قمة جنيف..



بوتين يعلن الاتفاق مع بايدن على عودة سفيري البلدين والحد من التسلح المركز الخبري الوطني.

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