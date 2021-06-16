2021/06/16 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4660 حالة طلاق خلال شهر آيار الماضي، في المحافظات العراقية، باستثناء اقليم كردستان.وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، فإنه تم تسجيل 3365 حالة تصديق طلاق خارجي، و1295 حالة تفريق بحكم قضائي.وبموجب الوثيقة فإنه تم تسجيل 17791 عقد زواج، و2783 تصديق عقد للزواج واقعة خارج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… إحصائية الزواج والطلاق لشهر آيار 2021 first appeared on النور نيوز.

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