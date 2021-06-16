القبض على عدد من تجار المخدرات بينهم امرأة في بغداد

2021/06/16 | 20:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من تجار المخدرات بينهم امرأة، وضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تستمر الفعاليات الأمنية لفرق وتشكيلات عمليات بغداد في محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين على القانون، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش …

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