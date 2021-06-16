العراق يدعو خلال “قمة إسلامية” إلى إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي

2021/06/16 | 21:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا العراق خلال مشاركته، اليوم الاربعاء، في “القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا” إلى دعم الابتكار وإنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان، “شارك العراق في القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا التي تقيمها منظمة التعاون الإسلامي وتترأس دورتها الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء المختصون […]

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