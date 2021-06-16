بوتين وبايدن يتفقان على إعادة السفراء

2021/06/16 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، الاتفاق مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة سفيريهما، إثر محادثات ثنائية في جنيف.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي عقب القمة في جنيف “سيعودان إلى أماكن عملهما”، وأضاف أن توقيت عودتها “مسألة إجرائية بحتة”.

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