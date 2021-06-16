ويلز تهزم تركيا بثنائية في أمم أوروبا

2021/06/16 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمق المنتخب الويلزي جراحات نظيره التركي، بتغلبه عليه بهدفين دون رد في أمام أوروبا، اليوم الاربعاء.

وتواجه المنتخبات على ملعب الاوليمبكو في العاصمة الايطالية روما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة.

وسجل ثنائية ويلز كل من آرون رامسي في الدقيقة 42 وكونور روبيرتس في الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضائع.

وشهد اللقاء اضاعة ركلة جزاء من اللاعب جاريث بيل في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز تصدرت ويلز المجموعة الاولى مؤقتاً برصيد 4 نقاط، فيما بقيت تركيا في قاع الترتيب من دون نقاط.

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