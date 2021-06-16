دعوات لتغيير قواعد “اللعبة الانتخابية” في ايران

2021/06/16 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا زعيم التيار الإصلاحي في إيران، محمد خاتمي، اليوم الاربعاء، الشعب الإيراني إلى “تغيير قواعد اللعبة الانتخابية والمشاركة” في اقتراع الجمعة لاختيار الرئيس الإيراني الـ13.وخلال لقائه مرشحي التيار الإصلاحي في […]

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