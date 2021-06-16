قمة جنيف.. بايدن حذر بوتين وناقش ملفات سوريا وإيران والهجمات السيبرانية

2021/06/16 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه حذر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من "عواقب مدمرة على روسيا" في حال وفاة المعارض، أليكسي نافالني، معتبرا أن مقارنة ما يجري في روسيا من معارضة مع الهجوم على الكابيتول، وحركة " حياة السود مهمة" أمر "سخيف"، لكنه أشار إلى "أربع ساعات من الحوار كانت إيجابية".

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