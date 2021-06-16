العراقي عدنان حمد .. مديرا فنيا لمنتخب الاردن

2021/06/16 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب العراقي عدنان حمد مديرا فنيا للمنتخب الأول لكرة القدم، بعد قبول استقالة فيتال ومساعده فانديرهايدن.وقرر اتحاد كرة القدم الأردني قبول استقالة فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن إثر النتائج غير المرضية التي قدمها المنتخب في تصفيات المونديال.وأصدر اتحاد القدم الأردني بيانًا جاء فيه: بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 16 حزيران، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فيتال بوركلمانز، ومساعده ستيفان فانديرهايدن.وجاء تعيين المدرب عدنان حمد مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021.وودع المنتخب الأردني مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 بالخسارة 1-صفر أمام أستراليا، ضمن المجموعة الثانية في الكويت يوم الثلاثاء.وتجمد رصيد الأردن عند 14 نقطة في المركز الثاني خلف أستراليا، التي تأهلت للدور الثالث من التصفيات بعدما رفعت رصيدها إلى 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية./انتهى3

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