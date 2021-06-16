2021/06/16 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن الاتحاد الاردني بكرة القدم، تسمية المدرب العراقي عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الاول.

وذكر الاتحاد الاردني في بيان تابعته (بغداد اليوم) أنه “الاتحاد قرر قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن”.

واضاف أن “الاتحاد قرر تعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021”.

وبين الاتحاد أنه “اتخذ القرارات، بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأردني يسمي عدنان حمد مدربا لمنتخبها الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأردني يسمي عدنان حمد مدربا لمنتخبها الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).