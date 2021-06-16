التجارة: لا صحة لشراء 3 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد

2021/06/16 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

نفت وزارة التجارة، شراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد، فيما أكدت تخصيص تريليون و800 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين في موازنة 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تنفي ما يتردد من شائعات حول استيراد 3 ملايين طن من القمح"، مؤكدا "اهتمام الحكومة بالموسم التسويقي وما يتم تسلمه من الفلاحين والمزارعين ضمن الحملة التسويقية التي تشرف عليها وزارتا التجارة والزراعة، وتم تسلم كميات كبيرة من محصول القمح في جميع المراكز التسويقية".

وأشار إلى أن "هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الحكومة العراقية لاستكمال توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين، بعد تجهيز كامل المستحقات خلال الموسم التسويقي لعام 2020"، مؤكدا أن "الموازنة العامة خصصت تريليونا و800 مليار دينار لمستحقات الفلاحين، سيتم توزيعها بعد اكمال الاجراءات القانونية من قبل وزارة المالية.

وكانت وكالات عالمية أفادت بقيام وزارة التجارة العراقية بشراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح في موسم الحصاد المحلي.

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