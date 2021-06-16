رسمياً.. عدنان حمد مدرباً للمنتخب الوطني الأردني

2021/06/16 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر اتحاد كرة القدم الأردني، قبول استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فيتال ومساعده فانديرهايدن إثر النتائج غير المرضية التي قدمها المنتخب في تصفيات المونديال، وتكليف المدرب العراقي عدنان حمد بمهمة مدرب المنتخب.

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وذكر بيان للاتحاد، أنه "بناءً على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء 16 حزيران، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت قبول استقالة كل من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن".

وأضاف البيان، "كما تقرر تعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021".

"عين"

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