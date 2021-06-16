2021/06/16 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التجارة، شراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد، فيما أكدت تخصيص تريليون و800 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين في موازنة 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تكشف عن مستحقات الفلاحين في موازنة العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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