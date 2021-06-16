حرائق بمستوطنات قريبة من غزة ومواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021/06/16 | 21:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اندلعت 4 حرائق جديدة في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، في حين أصاب جيش الاحتلال فتى برأسه في مواجهات مع شبان فلسطينيين شمالي الضفة الغربية.وقالت القناة الإسرائيلية الرسمية إن سلسلة الحرائق المستمرة منذ أمس الثلاثاء خلّفت أضرارا جسيمة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأتت …

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