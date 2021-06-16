برهم صالح: الكاظمية والأعظمية جناحا بغداد وتاريخها ولن يفترقا

2021/06/16 | 21:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن قدوم أهالي الكاظمية للصلاة في الأعظمية رسالة بليغة ومفرحة، فيما بين أن المدينتين جناحا بغداد وتاريخها ولن يفترقا.وقال صالح في كلمة له خلال زيارته مدينة الأعظمية تابعتها وكالة الأنباء العراقية، إن “الشهيد عثمان العبيدي يمثل بحق قمة الوطنية والإيثار ووحدة الشعب العراقي”، لافتا …

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