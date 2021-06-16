ترودو يخضع للحجر الصحي في فندق فئة ثلاث نجوم بعد عودته من أوروبا

2021/06/16 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت "وكالة الصحافة الكندية" أن رئيس

الوزراء جاستن ترودو خضع للحجر الصحي

بأحد الفنادق من فئة الثلاث نجوم في

العاصمة أوتاوا، وذلك بعد عودته من

أوروبا.

ووفقا لقواعد الدولة فيما يتعلق

بالجائحة، يجب على

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