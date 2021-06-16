بلا قيود .. ايران تعيد فتح حدودها امام العراقيين

2021/06/16 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد،

الاربعاء، عن تسهيلات غير مسبوقة لسفر

العراقيين إلى طهران.

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية

إعلانا في مقرها ببغداد، يعفي

العراقيين المسافرين إلى بلادها من

الموافقة الع

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