برهم صالح: سيبقى العراق عصياً أمام مثيري الفتن أو محاولة العبث بأمنه واستقراره (صور)

2021/06/16 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية برهم صالح،

الأربعاء، ضريحي الامامين موسى الكاظم

ومحمد الجواد (عليهما السلام)، كما زار

مرقد ابي حنيفة النعمان في بغداد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن

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