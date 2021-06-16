2021/06/16 | 21:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء، الجهود التي تستهدف حل الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع عبر حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمرجعيات المعتمدة، مؤكداً ضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة ومبادرة السعودية للوصول إلى حل سياسي في اليمن يعيد له أمنه واستقراره وينهي معاناة شعبه الشقيق.

كما جدد الصفدي إدانة الأردن لكافة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون والتي تستهدف السعودية وأمنها، مشدداً على أن أمن السعودية ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

وبدوره ثمن جريفيث دعم الأردن المتواصل لبعثة الأمم المتحدة لليمن واستضافتها لمقر البعثة، كما ثمن دور المملكة المحوري بقيادة الملك عبدالله الثاني، في جهود حل الصراعات والأزمات الإقليمية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

التالي

منذ 39 دقيقة

بوتين وبايدن يتفقان على إعادة السفراء

منذ ساعة واحدة

فرنسا: خلافات كبيرة ما زالت قائمة في محادثات إيران النووية

منذ ساعة واحدة

واشنطن تتهم موسكو بحماية القراصنة الإلكترونيين

منذ ساعتين

قوات المجلس العسكري في ميانمار تحرق قرية بأكملها

منذ ساعتين

انتهاء أول جولة من محادثات بوتين وبايدن

منذ 6 ساعات

دولة اوربية تسجل معدل فقر قياسي منذ العام 2005

منذ 6 ساعات

“نقطة تحول لا رجعة فيها”..



تحذير من انفجار أولى الألغام الأرضية

منذ 6 ساعات

طبيب مصري يكشف عن 3 علامات جديدة تدل على الإصابة بالفطر الأسود

منذ 7 ساعات

بدء قمة بوتين وبايدن في جنيف

منذ 12 ساعة

تأزم الوضع الغذائي في كوريا الشمالية بسبب كورونا والأعاصير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأردني يبحث مع المبعوث الأممي حل الأزمة اليمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأردني يبحث مع المبعوث الأممي حل الأزمة اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).