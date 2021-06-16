التجارة تنفي شراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد

2021/06/16 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد نفت وزارة التجارة، شراء أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد، فيما أكدت تخصيص تريليون و800 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين في موازنة 2021.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تنفي ما يتردد من شائعات حول استيراد 3 ملايين طن من القمح”، مؤكدا “اهتمام الحكومة …

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