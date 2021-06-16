2021/06/16 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ((بيان)) ===== تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني ، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من كتلة الفتح بشأن قرار الحكومة صرف مبالغ مالية للاقليم المركز الخبري الوطني.

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