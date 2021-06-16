2021/06/16 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طورت مجموعة من العلماء في الجامعة الوطنية الأسترالية، وجامعة نوتنغهام ترينت، تقنية جديدة يمكن أن تُحدث ثورة في الرؤية الليلية.وبحسب العلماء، يمكن أن تتضاعف النظارات العادية قريبًا كنظارات للرؤية الليلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقنية ثورية تمكن البشر من الرؤية في الظلام المركز الخبري الوطني.

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