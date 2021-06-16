الفتح النيابية: نرفض قرار الحكومة بصرف مبالغ مالية للاقليم

2021/06/16 | 21:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت كتلة الفتح النيابية، اليوم الاربعاء، على رفضها لقرار الحكومة الاتحادية بصرف مبالغ مالية لاقليم كردستان، معتبرة ان القرار التفاف على قانون الموازنة العامة.وقالت الكتلة في بيان، “تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (200) مليار شهرياً وبأثر رجعي من 2021/1/1 إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني، […]

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