بايدن: الاتفاق مع بوتين تم على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية

2021/06/16 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يسعى لحرب باردة جديدة وقال ان علاقات بين البلدين يجب أن تكون مستقرة وان بلاده لن تتسامح مع أي محاولات لانتهاك السيادة الديمقراطية الأمريكية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب لقاءه نظيره بوتين إن اجندته ليست معادية لروسيا وجرى بحث الخطوات اللاحقة بشأن الرقابة على الأسلحة وجرى الاتفاق على إطلاق حوار ثنائي وتحديد ما هو غير مقبول في مجال الأنشطة السيبرانية، كما جرى الاتفاق بشأن العمل على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وأضاف بايدن انه ابلغ بوتن بوضوح أن الولايات المتحدة سترد على المساس بمصالحها الحيوية أو مصالح حلفائها.

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