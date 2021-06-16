كردستان: ضرورة استمرار العمليات العسكرية بين القوات العراقية والبيشمركة 

2021/06/16 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس اقليم كوردستان ووفد عسكري فرنسي، اليوم الاربعاء، ضرورة استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة ضد مقرات تنظيم “داعش” وقال الشيخ جعفر نائب رئيس الاقليم، في […]

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