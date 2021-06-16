الفتح: تسليم 200 مليار لكردستان بأثر رجعي مخالفة صريحة

2021/06/16 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف الفتح، الاربعاء، أن تسليم

200 مليار دينار شهرياً لاقليم كردستان

بأثر رجعي مخالفة صريحة للدستور،

مهدداً بسلك جميع الطرق القانونية

لمنعه.

وقال التحالف في بيان، "تابعنا باستغراب

شديد قرار مج

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