وزراء خارجية دول الخليج: المحادثات النووية يجب أن تتناول برنامج إيران الصاروخي

2021/06/16 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، يجب أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وشدد الوزراء على ضرورة مشاركة دول المجلس في المحادثات.

وجاءت التصريحات خلال اجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

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