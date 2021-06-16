2021/06/16 | 22:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مبدئي لتوحيد لوحات السيارات بين المركز والإقليم، فيما أشارت إلى أن نظام إنجاز المعاملات المرورية في الإقليم قديم.وقال مدير المرور العامة اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل في هذا الشأن المركز الخبري الوطني.

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