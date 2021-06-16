"هل تثق ببوتين؟".. بايدن يومئ والبيت الأبيض يوضح

2021/06/16 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل كثير من الصحفيين، الأربعاء، عن سر إماءة الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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