نائب رئيس اقليم كوردستان: ضرورة استمرار العمليات بين البيشمركة والجيش

2021/06/16 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى ووفد عسكري فرنسي، اليوم الاربعاء، ضرورة استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة ضد مقرات تنظيم داعش الارهابي.

وقال شيخ جعفر شيخ مصطفى، في بيان، إنه استقبل اليوم، قائد القوات الفرنسية في التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل اشيل.

وأوضح، أنه تم التاكيد على دعم قوات البيشمركة في هزيمة داعش، والاشادة بالعملية الاخيرة في تدمير انفاق داعش بدعم القوات الفرنسية.

ووفق البيان، اكد الطرفان، على "ضرورة استمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة ضد مقرات داعش".

PUKmedia

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