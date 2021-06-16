"أكشاك الثروة".. وجود غامض يمتص أموالاً طائلة في هذه المحافظة

2021/06/16 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

نبهت القيادية في تحالف العزم نجاة الطائي، اليوم الأربعاء، الى أمر غريب يحصل في ديالى وناجم عن "أكشاك" تتدفق اليها ثروة طائلة منذ أعوام ولا أحد يعرف سبب وجودها ولمن عائديتها، لافتة إلى أن هذا الأمر يحصل في العراق فقط.

وقالت الطائي في حديث لـ( بغداد اليوم)، "منذ سنوات طويلة يمنع دخول الهاتف النقال لاي مواطن الى اي دائرة حكومية في ديالى، ما يضطرهم الى تأمينه في أكشاك مقابل 500 دينار وربما اكثر حتى لو لدقائق"، مؤكدة، أن "آلاف المواطنين يراجعون مختلف المؤسسات الحكومية لانهاء معاملاتهم، ما يعني أن ثروة تتدفق الى تلك الأكشاك".

وأضافت الطائي، "لايعرف لمن تتبع تلك الأكشاك، وهل وجودها وفق الاطار القانوني، بالاضافة الى ان قرار منع دخول الهاتف النقال لايعرف ماهو مصدره الأساسي واذا كان لدواعي امنية فالوضع الأمني مستتب جدا منذ سنوات سواء في بعقوبة او بقية المناطق الاخرى".

وأشارت الى أن "دخول الهاتف النقال الى الدوائر سيكشف عن حجم كبير من السلبيات وربما هذا ما يمنع اصرار البعض الى التشديد بتطبيقه حرفيا"، مؤكدة أن العراق ربما الدولة الوحيدة في العالم التي يمنع مواطنيها من ادخال الهاتف الى دوائر مدنية".

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