تطور مثير للقلق على الحدود بين لبنان وإسرائيل

2021/06/16 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أطلق جنود إسرائيليون قنابل دخانية مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في منطقتين على حدود لبنان الجنوبية.

وافادت وسائل اعلام لبنانية، أن "عددا من القنابل تم إطلاقها على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام قرب بلدة عديسة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة".

وأضافت أن "العسكريين الإسرائيليين أطلقوا قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

فيما افادت وسائل اعلام لبنانية اخرى، بأن القنابل تم إطلاقها أثناء "قيام شبان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة" كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لعديسة

وفي مايو الماضي شهدت منطقة عديسة توترا بين العسكريين الإسرائيليين ونشطاء لبنانيين متضامنين مع الفصائل الفلسطينية خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

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