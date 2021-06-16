أحدها يمكنه قتل 2200 إنسان.. ضفادع ذو قدرات خارقة لا تضاهى (صور)

2021/06/16 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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تتعدد وتتنوع أنواع الضفادع في العالم في مختلف قارات العالم وقد استطاع العلماء حصر ما يقرب من خمسة آلاف نوع منها واليوم من خلال عجائب وغرائب سنعرض لكم معلومات وصور عن أغرب هذه الأنواع وحقائق مذهلة عنها تبين لك مدى عظمة الخالق عز وجل والتى تعد من غرائب العالم .

فأليكم هذه المعلومات عن أغرب وأعجب أنواع الضفادع بالعالم:

1- ضفدع السهم

هذا الضفدع من الضفادع السامة ويكفي أن تعرف أن به ما يكفي من السم لقتل ما يقرب من 2200 شخص ويكثر وجوده على ساحل المحيط الهادئ بدولة كولومبيا ويرجع سبب تسميته بهذا الإسم إلى أن الهنود كانوا يستخلصون السم منه ليضعوه على أطراف سهامهم لتقضى على أعدائهم أو لصيد الحيوانات

2-ضفدع الباك مان

ويكثر وجود هذا الضفدع في أمريكا الجنوبية وذلك نظرا لكثرة الغابات المطيرة وتتغذى هذه الضفادع عن طريق التقاط أي شيء حي تجده من حشرات وسحالي وقوارض وبعض الضفادع الصغيرة حتى أنها ممكن أن تصاب بالاختناق من فرط شراهتها وقد سميت بهذا الاسم بسبب بطونها وأفواهها الكبيرة

3- الضفادع الزجاجية

يتميز هذا النوع من الضفادع بكونه شفافا ويرجع ذلك لنقص الصبغة في جسده مما يمكننا من رؤية أمعاؤه من خلال بطنه الشفافة كما أن حجم هذه الضفادع لايتعدى حجم ظفر اليد وتتواجد في الاكوادور وبيرو !!

4- ضفدع جولياث

ويعتبر هذا النوع من أكبر أنواع الضفادع في العالم وأكثرها عمرا، حيث يصل طول الواحد منها 33 سم ووزنه مايقرب من 3 كيلو جرام بينما قد يعمر إلى ما يقرب من 15 عاما ويتواجد بكثرة في الكاميرون وغينيا الاستوائية حيث الغابات الكثيفة المطيرة

5- الضفدع الأرجواني

يرجع اكتشاف هذا الضفدع لأول مرة في الهند ويتميز هذا الضفدع بشكله الغريب الذى لايشبه باقي الضفادع حيث يتميز بشكل دائري محدب وفم صغير بخلاف باقى الأنواع الأخرى ويكثر وجوجه في جنوب شرق الهند

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