استضافة نيابية لوزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

2021/06/16 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب وليد السهلاني اليوم ، وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة في بيان ان : الاستضافة تضمنت مناقشة المشاريع المنفذة من قبل شركات الوزارة التنفيذية ومشاريع الوزارة المنفذة في المحافظات و وزارات الدولة.واضاف ان: الوزيرة قدمت شرحاً مفصلاً عن سير العمل وكذلك المعوقات التي تعترض انجاز المتلكئ من المشاريع ، ووضع الحلول اللازمة والممكنة لانجازها في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور ، فضلاً عن مشاريع الاسكان./انتهى3

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