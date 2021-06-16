وزيرة الاعمار تبحث مع الخدمات النيابية المشاريع المنفذة في المحافظات

2021/06/16 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحثت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية المشاريع المنفذة من قبل شركات الوزارة في المحافظات.وذكر المركز الاعلامي لوزارة الاعمار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "لجنة الخدمات والاعمار النيابية استضافت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو"، مبينا ان "الاستضافة تضمنت مناقشة المشاريع المنفذة من قبل شركات الوزارة التنفيذية ومشاريع الوزارة المنفذة في المحافظات و وزارات الدولة".واضاف، ان "الوزيرة قدمت شرحاً مفصلاً عن سير العمل وكذلك المعوقات التي تعترض انجاز المتلكئ من المشاريع ، ووضع الحلول اللازمة والممكنة لانجازها في قطاعات الماء والمجاري والطرق والجسور ، فضلاً عن مشاريع الاسكان".

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