الزراعة تهدد باعادة فتح باب الاستيراد أمام الدواجن والبيض.. وتوجه تنبيهاً للمنتجين

2021/06/16 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هددت وزارة الزراعة، الأربعاء، باعادة فتح الاستيراد أمام الدواجن والبيض في حال عدم التزام المنتجين بالتسعيرة المحددة.

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وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (16 حزيران 2021)، إن "الوزارة عملت على حماية المنتج الوطني من خلال منع الاستيراد، إلا أن ارتفاع اسعار مدخلات الدواجن كون شراءها يتم عبر الدولار أثر سلباً على انتاج كلفة البيع"، لافتا الى أن "وزير الزراعة دعا المنتجين لبيع طبقة البيض بسعر لا يتجاوز الـ 5 آلاف دينار".

وأضاف، أنه "في حال لم يتم تسعير البيض بحدود الـ 5 آلاف دينار ستعاود الدولة فتح الاستيراد امام الدواجن والبيض"، موضحا أن "دعوة الوزير بخفض سعر البيع منطقية للحفاظ على المنتج الوطني ومنع انهيار قطاع الدواجن".

ودعا النايف "جميع المنتجين الى العمل على استقرار الاسعار حفاظاً على مكسب حماية المنتج الوطني وعدم العودة للمربع الاول من خلال فتح الاستيراد".

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