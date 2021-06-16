صالح: العراق عصي على الفتن وشعبه موحد في بناء الدولة وهزيمة الإرهاب

2021/06/16 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق عصي على الفتن وشعبه موحد في بناء الدولة وهزيمة الإرهاب.

وأشار صالح في تغريدة على تويتر عقب زيارته الى الكاظمية والاعظمية الى ان المدينتين تعدان جناحي بغداد وستبقيان رافدي محبة ووئام، واعرب رئيس الجمهورية عن امله بان يعم الأمن والطمأنينة على أهالي الأعظمية والكاظمية .

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